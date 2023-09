Bundestag

Lindner bringt Haushaltsentwurf in Bundestag ein

In Berlin beginnen heute die Beratungen über den Bundeshaushalt. Finanzminister Lindner bringt am Vormittag seinen Entwurf in den Bundestag ein. Demnach sollen die Ausgaben im kommenden Jahr bei 445,7 Milliarden Euro liegen - gut 30 Milliarden weniger als in diesem Jahr.

05.09.2023