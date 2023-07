Ampelkoalition

Lindner: Ende des Ehegattensplittings nicht in dieser Legislatur

Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Lindner hat einer Abschaffung des Ehegattensplittings in dieser Wahlperiode eine Absage erteilt. Er sagte dem Bayerischen Rundfunk, der Schritt sei weder in der Koalition verabredet noch für die Steuerzahler fair. Die arbeitende Mitte in Deutschland trage bereits hohe Lasten und dürfe nicht weiter belastet werden.

15.07.2023