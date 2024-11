Vorgezogene Bundestagswahl

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner (imago / Political-Moments)

Solange Bundeskanzler Scholz nicht die Vertrauensfrage stelle und einen Wahltermin nenne, sollte es im Bundestag überhaupt keine Gespräche geben, sagte Lindner am Abend im ARD-Fernsehen. Die Bürger warteten darauf, dass der Kanzler erkenne, dass er nur noch einer Rumpfregierung vorstehe. Lindner bekräftigte den Anspruch, in einer neuen, von der CDU-geführten Regierung das Amt des Finanzministers ausüben zu wollen. Der von Scholz entlassene Ressortchef warnte die Union vor einem Bündnis mit den Grünen oder den Sozialdemokraten. Das wäre nicht der Aufbruch, den Deutschland brauchte, meinte der FDP-Vorsitzende. Scholz hatte nach dem Bruch der Ampel-Koalition angekündigt, am 15. Januar die Vertrauensfrage zu stellen.

CSU-Chef Söder hält dagegen eine Koalition mit der SPD nach der Bundestagswahl für die einzige absehbare Möglichkeit. Die einzige im Moment realistische Chance sei mit der SPD ohne Scholz, sagte der bayerische Ministerpräsident der "Bild am Sonntag".

