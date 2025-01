Christian Lindner führt die FDP in den Bundestagswahlkampf. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Wenn jemand seinen Flüchtlingsstatus verloren und kein Aufenthaltsrecht mehr habe, müsse er wieder in seine Heimat gehen, sagte Lindner dem Sender Ntv. Irgendeine Beschäftigung in Deutschland, die den Lebensunterhalt der Familie ohne Sozialleistungen nicht sichere, dürfe da kein Hinderungsgrund sein. Der FDP-Chef drängte darauf, die Rückführung von Menschen nach Syrien baldmöglichst zu realisieren. Es brauch bei der Einwanderung eine - Zitat - "neue Realpolitik". Dazu gehörten Sachleistungen statt Geldleistungen, kein Geld mehr für Dublin-Flüchtlinge in Deutschland, mehr sichere Herkunftsländer und Asylverfahren in Drittstaaten, betonte Lindner.

