Gesenkte IWF-Prognose

Lindner für Wirtschaftsreformen - Habeck will Staatsfonds

Bundesfinanzminister Lindner hat angesichts schlechter Konjunkturprognosen für Wirtschaftsreformen in Deutschland geworben. Dass der internationale Währungsfonds seine Erwartungen an die deutsche Konjunktur runtergeschraubt habe, sei eine weitere Aufforderung die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu stärken, sagte Lindner in New York. Bundeswirtschaftsminister Habeck brachte erneut einen Staatsfonds zur Investitionsförderung ins Gespräch.