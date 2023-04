Bundesfinanzminister

Christian Lindner (imago / Political-Moments)

Für Familien mit Kindern sei bereits viel passiert, sagte Lindner der Zeitung "Bild am Sonntag". Das Kindergeld sei auf 250 Euro erhöht worden, so stark wie seit 1996 nicht mehr. Weiter sagte der FDP-Vorsitzende, die Kinderarmut sei oftmals in der Arbeitslosigkeit der Eltern begründet. Daher seien Sprachförderung und Integration der Eltern in den Arbeitsmarkt entscheidend, um die Chancen der Kinder zu verbessern.

Als Prioritäten für den Haushalt 2024 nannte Lindner unter anderem die Erneuerung der Infrastruktur aller Verkehrsträger, die Digitalisierung des Staates und eine Ertüchtigung der Bundeswehr. Für 2024 rechnet der Finanzminister mit Rekordeinnahmen des Staates.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.