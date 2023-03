Banken-Schieflage

Christian Lindner (FDP) betont die Stabilität des deutschen Finanzsystems (Archivbild). (imago / Political-Moments)

Der FDP-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, Deutschland habe mit der BaFin eine leistungsfähige Finanzaufsicht. Zudem gebe es die Bundesbank, die ebenfalls eine stabilitätspolitische Tradition habe. Man könne daher sagen, das deutsche Kreditwesen mit privaten Banken, Sparkassen und genossenschaftlichen Instituten sei stabil und dafür sorge man auch weiter.

In der Schweiz hatte die Notenbank am Abend zusammen mit der Finanzmarktaufsicht Finma mitgeteilt, bei Bedarf werde man die Liquidität der Credit Suisse sicherstellen. Es gebe aktuell aber keine Hinweise auf eine direkte Ansteckungsgefahr für andere Geld-Institute des Landes.

Derzeit gibt es große Sorgen um das internationale Bankenwesen, nachdem mehrere Geldinstitute in Amerika und Europa unter Druck geraten waren. In den USA musste unter anderem die Silicon Valley Bank geschlossen werden. In der Schweiz war gestern der Aktienkurs der ohnehin angeschlagenen Credit Suisse eingebrochen.

