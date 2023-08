Bundesfinanzminister

Finanzminister Lindner (FDP, Mitte) mit Arbeitsminister Heil (SPD) und Familienministerin Paus (Grüne) (picture alliance / photothek / Florian Gaertner)

Lindner sagte in Berlin, von Kinderarmut seien vor allem Familien betroffen, die seit 2015 nach Deutschland eingewandert seien. Er wolle gerne diskutieren, wie man diesen Kindern und Jugendlichen am besten helfen könne. Der FDP-Politiker stellte infrage, ob dies gelinge, indem man den Eltern mehr Geld aufs Konto überweise. Stattdessen schlug er vor, in die Sprachförderung, Integration und Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu investieren sowie Schulen und Kitas besser auszustatten. Diese Debatte werde die Ampel-Regierung jetzt führen, sagte Lindner.

Nouripour: Nur noch "wenige Details" bei Wachstumschancengesetz zu klären

Bundesfamilienministerin Paus hatte am Freitag erklärt, der Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung sei fertiggestellt. Zuvor hatte sie im Kabinett das so genannte Wachstumschancengesetz von Lindner zu Steuererleichterungen für die Wirtschaft blockiert. Forschungsministerin Stark-Watzinger von der FDP sagte der "Bild am Sonntag", die Blockade gefährde auch die Forschungsförderung in Deutschland und damit die Zukunft des Landes. Grünen-Chef Nouripour wies den Blockade-Vorwurf zurück und erklärte, es seien nur noch ein "paar Details" zu klären.

Weiterhin gibt es keine Einigung über die finanzielle Ausstattung der Kindergrundsicherung. Sprecher von Regierung und den beteiligten Ministerien verwiesen auf laufende Abstimmungen. Aus dem Finanzministerium hieß es erneut, in der mittelfristigen Finanzplanung seien zwei Milliarden Euro vorgesehen. Paus sprach zuletzt von Kosten zwischen zwei und sieben Milliarden Euro. Die Kosten hängen erheblich davon ab, wie viele Personen den Kinderzuschlag tatsächlich abrufen werden.

Fünf Leistungen werden zusammengefasst

In der Kindergrundsicherung sollen künftig fünf Familienleistungen zusammengefasst werden: das Kindergeld von monatlich 250 Euro, der Kinderzuschlag, das Bürgergeld oder die Sozialhilfe für Kinder sowie die monatlichen 15 Euro für Kultur und Freizeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Dazu kommt zweimal im Jahr das Geld für Schulbücher. Die Beantragung von Leistungen soll deutlich vereinfacht und digital ermöglicht werden. Familien sollen zudem vom Amt auf die ihnen zustehenden Leistungen aufmerksam gemacht werden.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.