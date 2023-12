Bundesregierung

Die Koalition habe sicher nicht alles richtig gemacht in diesem Jahr, sagte er dem Sender NTV. Unter dem Strich aber habe man mehr richtig als falsch gemacht . Zum Jahresbeginn würden die Bürger um 15 Milliarden Euro entlastet. Für manche Familien seien das hunderte Euro mehr Netto. Für das produzierende Gewerbe sinke die Stromsteuer, die Geldentwertung gehe zurück. Zudem werde auf Rekordniveau in Infrastruktur, Technologie und Bildung investiert. Lindner wies den Vorwurf zurück, die FDP würde in der Koalition am meisten Streit vom Zaun brechen. Der Eindruck möge bei manchen so aufkommen, weil zumeist einer der beiden linken Koalitionspartner mit der FDP diskutiere. Das aber sei der Rolle der FDP als Partei der Mitte in dieser Koalition geschuldet.