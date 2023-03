Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger in Taiwan (Jörg Ratzsch/dpa)

Der FDP-Vorsitzende schrieb auf Twitter, der Preis für eine Zusammenarbeit mit China dürfe nicht der schleichende Verlust von Demokratie und Freiheit in aller Welt sein. Daher gelte dem Engagement der Ministerin sein ganzer Respekt.

Stark-Watzinger hält sich zu einem mehrtägigen Besuch in Taiwan aus. Sie will die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Halbleiter-, der Wasserstoff- und der Batterieforschung ausbauen. Die FDP-Politikerin betonte in Taipeh, sie führe die Gespräche als Fachministerin. Zudem finde die Reise im Rahmen der Ein-China-Politik der Bundesregierung statt.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.