Äußern sich beide besorgt über die aktuelle Konjunktur: Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Deutschland werde wieder in der Schlussgruppe der Industriestaaten landen. Bei der andauernden Wachstumschwäche sei das Aufstiegsversprechen in der Gesellschaft in Gefahr, sagte der FDP-Vorsitzende am Abend in Potsdam. Deutschland brauche eine Wirtschaftswende und vor allem einen Bürokratieabbau.

Wirtschaftsminister Habeck sprach von einer dramatisch schlechten Entwicklung. Er warb erneut für eine Reform der Schuldenbremse und für mehr Investitionen. Am nächsten Mittwoch will der Grünen-Politiker den Jahreswirtschaftsbericht vorstellen.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters rechnet die Bundesregierung für 2025 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von nur 1,0 Prozent.

