Die Linke will ihr Wahlprogramm beschließen

Als zentrale Themen für den Wahlkampf hat die Linke bezahlbare Mieten und niedrigere Lebenshaltungskosten gewählt. Sie tritt zugleich für eine höhere Besteuerung von Wohlhabenden, für eine Abschaffung der Schuldenbremse, für höhere Renten und bessere Gesundheitsleistungen ein. Die Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland lehnt sie ab.

In aktuellen Umfragen liegt die Linke zwischen drei und vier Prozent und würde damit bei der Wahl am 23. Februar den Wiedereinzug in den Bundestag verpassen. Allerdings hofft die Partei darauf, drei Direktmandate zu erringen und so den Einzug ins Parlament abzusichern.

