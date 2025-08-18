Jan van Aken, Parteivorsitzender der Linken, beim ARD-Sommerinterview am Reichstagsufer in Berlin (dpa / Fabian Sommer)

Die Hamas sei eine faschistische Organisation, sagte van Aken im ARD-Fernsehen. Sie sei für Anschläge verantwortlich und unterdrücke die eigenen Leute. Van Aken kündigte parteiinterne Konsequenzen an.

Die Linke im Bezirk Neukölln hatte vergangene Woche zu einer Veranstaltung unter dem Motto "Neukölln steht zusammen – Solidarität mit den Menschen in Palästina" aufgerufen. Daran wirkte auch das "Vereinigte Palästinensische Nationalkomitee" mit, das laut dem Verfassungsschutz unter anderem einen Bezug zur islamistischen Hamas hat. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, hatte die Veranstaltung als skandalös bezeichnet. Ein Sprecher der Neuköllner Linken wies die Kritik zurück. Er gehe davon aus, dass keiner der eingeladenen Gäste der Hamas nahestehe.

