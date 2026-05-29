Ines Schwerdtner (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sören Stache)

Schwerdtner räumte gegenüber dem Deutschlandfunk ein, dass es falsch gewesen sei, zu sagen, Weidel wohne nicht in der Bundesrepublik und zahle keine Steuern. Schwerdtner teilte mit, Weidel halte sich auch in Deutschland auf. Berichten zufolge hatte die AfD-Chefin erfolgreich auf Unterlassung geklagt.

Weidel lebt mit ihrer Familie in der Schweiz. Ihren Angaben zufolge befindet sich ihr Hauptwohnsitz aber in Deutschland. Ihr Wahlkreis liegt direkt am Bodensee.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.