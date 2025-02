Haushalt

Linke droht mit Verfassungsklage, falls alter Bundestag noch Rüstungs-Sondervermögen beschließt

Die Linke hat mit einer Verfassungsklage gedroht, sollte der Bundestag noch in der zu Ende gehenden Legislaturperiode ein Sondervermögen für die Bundeswehr beschließen. Der parlamentarische Linken-Geschäftsführer Görke sagte in Berlin, für eine Grundgesetzänderung in der Übergangszeit vor der Konstituierung eines neuen Bundestags gebe es keinen Präzedenzfall.