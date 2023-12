Nach Erlass gegen LGBTQ-Bewegung

Die Partei die Linke fordert mehr Unterstützung für queere Menschen aus Russland. (picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand)

Die Bedrohungslage für queere Menschen in Russland verschärfe sich rasant, warnten der Berliner Linken-Politiker Lederer und weitere Parteivertreter in einem gemeinsamen Stellungnahme. In Deutschland gebe es solidarische Gemeinschaften, die helfen wollten. Die Bundesregierung müsse die finanziellen und organisatorischen Grundlagen dafür sicherstellen.

Der Oberste Gerichtshof Russland hatte am Donnerstag auf Antrag des Justizministeriums entschieden, dass dort alle Organisationen als extremistisch eingestuft werden, die Belange queerer Menschen vertreten. In Russland sind homosexuelle sowie trans- und bisexuelle Menschen seit Jahren einer zunehmenden politischen Verfolgung ausgesetzt. Am Freitag Abend durchsuchten russische Polizisten Homosexuellen-Clubs in Moskau und Sankt Petersburg. Wie Korrespondenten berichten, gab es Festnahmen.

