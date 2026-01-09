Das Logo der Partei Die Linke (picture alliance / Chris Emil Janßen / Chris Emil Janssen)

Die Abgeordneten beschlossen auf ihrer Jahresauftaktklausur, sich unter anderem für günstigere Mieten, ein kostenloses Mittagessen in Kitas und Schulen und eine Rückkehr zum Neun-Euro-Ticket einzusetzen. Die Fraktionsvorsitzende Reichinnek sagte in Berlin, die Menschen seien so sehr daran gewöhnt, dass alles schlechter werde. Ihre Partei wolle zeigen, dass es auch besser werden könne, und zwar für alle. Der Parteivorsitzende van Aken sagte, zentrales Ziel der Linken sei es, die AfD von der Macht fernzuhalten, insbesondere in Bundesländern wie Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.

Die Linke stellt mit 64 Abgeordneten die kleinste Fraktion im Bundestag.

