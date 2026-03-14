Landtagswahl

Die Delegierten der Linken verabschiedeten auch das Wahlprogramm. Im Mittelpunkt steht das Thema soziale Gerechtigkeit. Von Angern sagte in ihrer Rede, sie wolle, dass niemand in Armut leben müsse.
In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Derzeit regiert Ministerpräsident Schulze von der CDU gemeinsam mit SPD und FDP. In den Umfragen hat diese Koalition keine Mehrheit mehr. Zuletzt lag die AfD deutlich vorn, gefolgt von CDU und der Linken.
Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.