Nach Landtagswahlen

Unter anderem in Erfurt demonstrierten linke Gruppierungen gegen die AfD. (picture alliance / dpa / Heiko Rebsch)

Dazu aufgerufen hatten mehrere linke Gruppierungen. In Leipzig versammelten sich nach Veranstalterangaben etwa 800 Menschen vor dem Neuen Rathaus. In Dresden kamen laut Medienberichten 600 Personen in der Innenstadt zusammen. In Erfurt zogen etwa 500 Demonstranten vor den Landtag, wie die Polizei mitteilte. Vereinzelt hätten sich Teilnehmer vermummt, Pyrotechnik gezündet und antifaschistische Parolen skandiert.

Auch in Hamburg und Berlin fanden nach den Wahlen in den zwei ostdeutschen Bundesländern Demonstrationen gegen die AfD statt.

