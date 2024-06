Blick über die Dächer von Paris auf den Eiffelturm (Deutschlandradio / Andreas Diel)

Mit der Bildung der "Front Populaire" werde ein neues Kapitel in der Geschichte des Landes aufgeschlagen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Die linken Parteien hatten bereits im Wahlkampf 2022 zusammengearbeitet. Ein Führungsstreit und politische Differenzen - unter anderem über den Gaza-Krieg - führten jedoch zu Rissen in dem Bündnis. Der Zusammenschluss bildet ein Gegengewicht zum rechtspopulistischen Rassemblement National am anderen Ende des politischen Spektrums. Präsident Macron hatte nach der Europa-Wahl kurzfristig die Parlamentswahl vorgezogen. Die erste Runde findet am 30. Juni statt.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.