Streit über Nahostkonflikt

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In dem Papier ist von einer Ablehnung des - Zitat - "real existierenden Zionismus" die Rede. Die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Eralp bezeichnete den Beschluss als falsch. Sie sagte dem Magazin "Der Spiegel", das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 komme darin nicht vor; zudem werde ausgeblendet, was viele Juden mit dem Begriff Zionismus verbänden – nämlich das Recht, in Sicherheit zu leben. Die Existenzberechtigung Israels sei für sie nicht verhandelbar, so Eralp.

Auch Bundestags-Fraktionschefin Reichinnek hat sich bereits distanziert. Kritik kam auch vom Zentralrat der Juden in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.