Jan van Aken, Vorsitzender der Partei Die Linke (Imago / Felix Zahn)

Statt ständig über eine mögliche Taurus-Lieferung zu debattieren, müsse man verstärkt über Diplomatie und Öl-Sanktionen gegen Russland sprechen . Anders werde sich der Konflikt nicht lösen lassen.

Bundeskanzler Scholz hatte am Rande des G20-Gipfels in Brasilien seine Entscheidung bekräftigt, keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Er habe klare Gründe, warum er die Lieferung nicht für richtig halte, sagte der SPD-Politiker in Rio de Janeiro. Er könne und wolle dies nicht verantworten.

Die FDP will Anfang Dezember einen Antrag zur Taurus-Lieferung in den Bundestag einbringen. Das sagte der Verteidigungsexperte der Fraktion, Faber, der "Bild"-Zeitung.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.