Nach Wagenknecht-Austritt

Martin Schirdewan, Vorsitzender der Partei DIE LINKE (IMAGO / Frank Gaeth / IMAGO / Frank Gaeth)

Parteichef Schirdewan schloss nicht aus, dass die zehn noch bis Jahresende Mitglieder der Fraktion bleiben könnten. Hier gehe es auch um die Weiterbeschäftigung von mehr als 100 Fraktionsmitarbeitern, sagte er. Zugleich bekräftigte Schirdewan die Forderung, die zehn Bundestagsabgeordneten müssten ihre Mandate abgeben. Andernfalls wäre dies ein höchst unmoralischer Diebstahl der Bundestagssitzen, sagte er. Wenn andere Linken-Politiker in den Bundestag nachrücken könnten, ließe sich die Existenz der Fraktion sichern. Ein Fraktionsstatus sichert einer Partei mehr Rechte, mehr Geld und mehr Mitarbeiter im Bundestag zu.

Ausgetreten sind neben der Politikerin Wagenknecht unter anderem die bisherige Co-Fraktionsvorsitzende Mohamed Ali sowie Sevim Dagdelen und Klaus Ernst. Mohamed Ali kritisierte im ZDF, der Kurs des Parteivorstandes habe die Linke in die Bedeutungslosigkeit geführt. Sie und die anderen streben die Gründung einer neuen Partei an. Mohamed Ali soll den dafür zunächst gegründeten Verein "Bündnis Sahra Wagenknecht" - kurz BSW - übergangsweise führen. Die neue Wagenknecht-Partei will bereits bei der Europawahl im Juni antreten und möglichst auch an allen drei Landtagswahlen im Herbst 2024 teilnehmen - in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die drei direkt gewählten Linkenabgeordneten Lötzsch, Pellmann und Gysi forderten die Wagenknecht-Anhänger zur Abgabe ihrer Mandate auf.

