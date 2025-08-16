Ines Schwerdtner, Parteivorsitzende Die Linke. (Archivbild) (dpa / Hendrik Schmidt)

Im Morgenmagazin von ARD und ZDF hatte sie unlängst eine moderate Erhöhung des Renteneintrittsalters unter bestimmten Bedingungen für diskutabel erklärt. Der "Rheinischen Post" sagte Schwerdtner nun, das sei "ein Fehler sehr früh morgens in einem Halbsatz gewesen". Um es deutlich zu sagen: "Alle Attacken auf das Rentenalter sind vollkommen falsch", führte sie aus. Zudem stellte Schwerdtner klar, es habe sich nichts am Programm der Linken verändert. Das Rentenalter von 67 Jahren müsse gehalten werden. Alle Debatten um die Rente mit 70 seien absurd und stellten de facto eine Rentenkürzung dar.

Im ZDF-"Morgenmagazin" hatte die Parteichefin vergangene Woche auf den Hinweis, Experten würden dies gekoppelt an die steigende Lebenserwartung befürworten, gesagt: "Wenn es um eine moderate Erhöhung geht, dann können wir darüber sprechen." Sie wandte sich im ZDF aber gegen den "Mythos", die Menschen würden zu wenig arbeiten in Deutschland. Das stimme schlicht nicht. Deutschland brauche keine Rente mit 70.

