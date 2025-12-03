Die Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, Heidi Reichinnek (Kay Nietfeld/dpa)

Linken-Fraktionschefin Reichinnek begründete die Enthaltung mit den unsicheren Mehrheitsverhältnissen in der Koalition aus CDU, CSU und SPD. An der Linken werde es somit nicht scheitern, dass das Rentenniveau stabilisiert werde, so Reichinnek. Sie warf der Union Machtspielchen auf dem Rücken der Rentner vor.

In der Unions-Fraktion haben vor allem junge Abgeordnete wegen der Milliardenkosten für die Sicherung des Rentenniveaus ihre Zustimmung infrage gestellt. Dadurch ist fraglich, ob die Koalition eine Mehrheit gegen die versammelte Opposition aufbringt. Union und SPD haben im Bundestag eine Mehrheit von zwölf Abgeordneten.

