Bundesverfassungsgericht

Es fehle die Darlegung, inwiefern seine Rechte als Abgeordneter verletzt worden seien, hieß es in Karlsruhe . Hahn sieht sich durch den Ausschluss aus dem Gremium in seinen Rechten als Abgeordneter verletzt. Der Linken-Politiker hatte bereits mit einem Eilantrag in der Sache keinen Erfolg. Damals erklärte das Gericht , Hahn habe die behauptete Rechtsverletzung nicht ausreichend begründet.