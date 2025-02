Abstimmung im Bundestag

Der Linken-Politiker Bodo Ramelow bei einem Fernsehinterview. (Imago / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Ramelow sagte im Deutschlandfunk , mit seinem Verhalten in der vergangenen Woche habe CDU-Chef Merz die Verabredung aller demokratischer Parteien gebrochen, niemals Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen. Merz habe sich damit unnötig in die Hände der AfD begeben. Mit Blick auf seine im Dezember abgelaufene Amtszeit als Ministerpräsident von Thüringen erklärte Ramelow, er kenne das Problem, an der AfD vorbeiregieren zu müssen. Man dürfe sich aber nicht zur Geisel dieser Partei machen lassen.

Alt-Bundeskanzlerin Merkel bekräftigte ihre Kritik an Merz. Auch unter schwierigen Bedingungen sollte es nicht dazu kommen, dass Mehrheiten mit der AfD entstünden, erklärte sie in Hamburg. Vergangenen Freitag hatte der Bundestag über ein von der Unionsfraktion eingebrachtes Gesetz zur Verschärfung der Migrationspolitik abgestimmt. CDU und CSU hatten dabei in Kauf genommen, dass der Entwurf mit Stimmen der AfD gebilligt werden könnte.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.