Abstimmung im Bundestag

Merkel bekräftigt Kritik an Merz

Alt-Bundeskanzlerin Merkel bekräftigte ihre Kritik an Merz. Auch unter schwierigen Bedingungen sollte es nicht dazu kommen, dass Mehrheiten mit der AfD entstünden, erklärte sie in Hamburg bei einer Veranstaltung der "Zeit". Sie habe sich in die Diskussion eingeschaltet, weil es sich "um eine Frage grundsätzlicher Bedeutung" gehandelt habe. Deswegen sei es richtig gewesen, nicht zu schweigen, so Merkel.

Sie habe es "staatspolitisch richtig" gefunden, dass Merz noch im November nach dem Bruch der Ampel-Koalition auch zufällige Mehrheiten im Bundestag mit der AfD ausgeschlossen habe. Die Kursumkehr in der vergangenen Woche dagegen habe sie falsch gefunden. Es solle weiterhin "auch unter schwierigen Bedingungen nicht dazu kommen", dass Mehrheiten mit der AfD zustandekommen.

Vergangenen Freitag hatte der Bundestag über ein von der Unionsfraktion eingebrachtes Gesetz zur Verschärfung der Migrationspolitik abgestimmt. CDU und CSU hatten dabei in Kauf genommen, dass der Entwurf mit Stimmen der AfD gebilligt werden könnte.

