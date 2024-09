Janine Wissler, Vorsitzende der Partei Die Linke (IMAGO / Fotostand / Fotostand / Reuhl)

Es sei unfassbar schäbig, dass ein Konzern wie Volkswagen, der im letzten Geschäftsjahr 4,5 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausgeschüttet habe, nun behaupte, er könne fünf Milliarden Euro nicht auftreiben, um Werksschließungen und Entlassungen zu verhindern, sagte Wissler der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Wenn VW wirklich so dringend Geld brauche, dann sollten die Großaktionäre wie der Porsche-Piëch-Clan diese 4,5 Milliarden zurückzahlen. Es sei an der Zeit, dass nicht die Menschen in der Fabrik, sondern die Verursacher der Misere Verantwortung übernähmen.

Volkswagen hatte einen härteren Sparkurs angekündigt und Werksschließungen sowie betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen. Als Grund nannte Konzernchef Blume die schwierige Lage auf dem europäischen Automarkt und eine verschlechterte Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Produktionsstandorte.

