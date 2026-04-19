Vor Bundesparteitag

Logo der Partei Die Linke (picture alliance / dts-Agentur / -)

Im Mittelpunkt des Papiers stehe die Sozialpolitik. Die Linke fordert eine höhere Rente sowie eine solidarische Kranken- und Pflegeversicherung, in die alle einzahlen sollen - also auch Beamte und Selbständige.

Im Bereich Wirtschaft will die Partei dem Verlust von Industriearbeitsplätzen entgegen wirken. Die Linke schlägt vor, Schlüsselbranchen öffentlich über sogenannte Industriestiftungen zu steuern. Nahverkehrsbetriebe sowie kommunale Unternehmen wie Stadtwerke sollten in die öffentliche Hand überführt werden, heißt es.

Der Leitantrag soll bei dem Delegiertentreffen im Juni in Potsdam diskutiert werden. Dann wird auch eine Doppelspitze neu gewählt. Der bisherige Co-Vorsitzende van Aken hat angekündigt, nicht erneut zu kandidieren. Um seine Nachfolge bewirbt sich der Bundestagsabgeordnete Pantisano.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.