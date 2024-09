US-Rockband

Linkin Park kehrt mit neuer Sängerin zurück

Die US-Rockband Linkin Park hat sieben Jahre nach dem Tod von Frontmann Chester Bennington ihr Comeback gefeiert. Mit der neuen Sängerin Emily Armstrong gab die Band ein knapp einstündiges Konzert in Los Angeles, bei dem auch ein neuer Song präsentiert wurde. Weitere Konzerte wurden angekündigt, am 15. November erscheint das Album "From Zero".