Links hui, rechts pfui?

Brauchen wir andere Kategorien in der Berichterstattung?

Der Begriff "rechts" wird medial zur Anklage, findet Hörer Hans-Peter Wannewitz. Das sei problematisch, weil auch demokratische Konservative in einen Sog gezogen würden, in den sie nicht gehören. Darüber diskutieren Barbara Junge (taz) und Gabor Steingart (The Pioneer).