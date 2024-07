Parlamentswahl in Frankreich

Linksbündnis kommt auf 182 Sitze - Regierungsbildung offen

Nach den Parlamentswahlen in Frankreich deutet sich eine schwierige Regierungsbildung an. Keines der Lager erreichte die für eine absolute Mehrheit nötigen 289 Sitze in der neuen Nationalversammlung. Damit wird die Bildung einer Koalitionsregierung nötig, die in Frankreich unüblich ist.