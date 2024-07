Frankreich hat eine neue Premierministerin. (picture alliance / Hans Lucas / Xose Bouzas)

In einer gemeinsamen Erklärung der vier Parteien heißt es, die Kandidatin Lucie Castets sei eine Beamtin, die im Kampf gegen Steuer- und Finanzbetrug tätig gewesen sei. Bei der vorgezogenen Neuwahl im Juni wurde das Linksbündnis "Neue Volksfront" stärkste Kraft in der Nationalversammlung vor dem Regierungslager und den Rechtspopulisten. Die Allianz, die sich aus Kommunisten, Sozialisten, Grünen und der linkspopulistischen Partei "Unbeugsames Frankreich" zusammensetzt, hatte sich gebildet, um einen Erfolg der rechten Partei Rassemblement National von Marine Le Pen in den Stichwahlen zu verhindern.

Die jetzige Regierung ist kommissarisch im Amt. Premierminister Attal bot seinen Rücktritt an, den Präsident Macron jedoch zunächst nicht annahm.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.