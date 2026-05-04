Der Mitbegründer der Partei "La France Insoumise" sagte im Fernsehsender TF1, als seinen Hauptrivalen sehe er die rechtspopulistische Partei "Rassemblement National" an. Der 74-Jährige tritt nach 2012, 2017 und 2022 zum vierten Mal bei einer Präsidentschaftswahl an. Mélenchon gilt als einer der umstrittensten Politiker Frankreichs. Kritiker bescheinigen ihm einen autokratischen Führungsstil und werfen ihm vor, das Land zu spalten. Seine Partei sah sich überdies wiederholt mit Vorwürfen des Antisemitismus konfrontiert.
Amtsinhaber Macron darf bei der Wahl im kommenden April laut Verfassung nicht zum dritten Mal antreten.
Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.