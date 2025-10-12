Der Bundeskongress Grüne Jugend (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Zur Debatte steht unter anderem ein Antrag, in dem ein "Recht auf Einreise" für jeden gefordert wird, der nach Deutschland oder Europa kommen will. Auch um einen bundesweiten Mietendeckel soll es gehen. Gestern war mit Henriette Held und Luis Bobga ein neues Führungsduo gewählt worden. Dieses setzt sich für einen noch stärker links orientierten Kurs der Grünen ein. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, wurde der Co-Vorsitzende der Grünen, Banaszak, in Leipzig mit dem Sprechchor "Linksrutsch jetzt" empfangen.

Verabschiedet wurde gestern auch die umstrittene bisherige Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, Nietzard. Diese hatte mit Äußerungen in Sozialen Medien für Kritik auch aus der eigenen Partei gesorgt. Unter anderem beschimpfte sie den CSU-Vorsitzenden Söder oder zeigte sich in einem Pullover, auf dem "ACAB" zu lesen war. Das Kürzel steht für "Alle Polizisten sind Bastarde".

