Gesundheit

CDU-Generalsekretär Linnemann (picture alliance / Chris Emil Janßen / Chris Emil Janssen)

Deutschland habe das teuerste Gesundheitssystem und gleichzeitig eines der ineffizientesten, sagte er den Sendern RTL und ntv. Noch immer gebe es über 90 Krankenkassen, die in der Regel die gleichen Leistungen anböten. Er finde, dass zehn Krankenkassen in Deutschland ausreichten. Linnemann betonte, er habe nichts gegen Wettbewerb, aber so richtigen Wettbewerb gebe es hierzulande nicht.

Der Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Blatt, sagte dem Magazin "Stern", es werde mal wieder eine Debatte ohne Hand und Fuß geführt, die an der Realität völlig vorbeigehe.

Gesundheitsministerin Warken will heute auf Vorschläge einer von ihr eingesetzten Expertenkommission für Einsparungen im Gesundheitswesen eingehen. Hintergrund ist ein erwartetes Defizit von mehr als zehn Milliarden Euro allein in diesem Jahr.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.