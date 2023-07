CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur )

Linnemann sagt der "Bild am Sonntag", es brauche Schnellverfahren. Das Justizsystem müsse entsprechend organisiert werden. Wer mittags im Freibad Menschen angreife, müsse abends vor dem Richter sitzen und abgeurteilt werden, auch am Wochenende. Die Strafprozessordnung gebe das her, ergänzte Linnemann. Er forderte zudem, das Strafmaß voll auszuschöpfen, bis hin zu Haftstrafen.

Nach wiederholter Gewalt in Berliner Freibädern sind dort die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden. Seit dem Wochenende ist der Eintritt zudem nur noch mit einem Personalausweis, Führerschein oder Schülerausweis möglich.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.