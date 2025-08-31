Im Koalitionsvertrag stünden keine Steuererhöhungen und es werde sie auch nicht geben, sagte Linnemann den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Er halte die ganze Debatte für falsch. Der Wohlstand erodiere, die Künstliche Intelligenz verändere die Welt dramatisch und hierzulande werde tagelang über ein paar Prozentpunkte mehr bei dieser oder jener Steuer diskutiert. Das bringe Deutschland nicht voran. Zuletzt hatte auch Bundesfinanzminister Klingbeil, zugleich Vorsitzender der SPD, Steuererhöhungen ins Gespräch gebracht.
Diese Nachricht wurde am 31.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.