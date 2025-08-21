Deutschland-Tour
Lipowitz wird gefeiert - Norweger gewinnt Prolog

Der deutsche Radsport-Star Florian Lipowitz ist bei seinem ersten Rennauftritt nach dem dritten Gesamtrang bei der Tour de France unter großem Beifall empfangen worden. Der Kletterspezialist hatte bei dem flachen Auftakt-Einzelzeitfahren der Deutschland Tour auf etwas mehr als drei Kilometern zwar wenig Chancen auf den Tagessieg, wurde aber von den Fans in Essen gefeiert. 

    Florian Lipowitz vom Team Red Bull - Bora Hansgrohe aus Deutschland fährt ins Ziel ein.
    Florian Lipowitz vom Team Red Bull - Bora Hansgrohe aus Deutschland fährt beim Prolog der Deutschland-Tour ins Ziel ein. (Federico Gambarini / dpa)
    Beim einzigen deutschen Etappenrennen siegte der Norweger Sören Waerenskjold im Prolog rund um das Weltkulturerbe Zeche Zollverein. Der Brite Samuel Watson kam knapp dahinter auf den zweiten Rang, der Österreicher Marco Haller wurde Dritter. Bester Deutscher war Marius Mayrhofer auf Platz 14. Lipowitz wurde 36. der Tageswertung.
    Bei der ersten Etappe stehen für die Radprofis 202,6 Kilometer zwischen Essen und Herford an. Das fünftägige Etappenrennen endet am Sonntag in Magdeburg.
    Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.