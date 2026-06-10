Bedrohung durch Russland

Litauen will Militärfahrzeuge von Mercedes-Benz in Höhe von rund einer Milliarde Euro kaufen. (imago / Sven Simon / Frank Hoermann)

Der baltische NATO-Staat kündigte an, Speziallastwagen und Geländewagen von Mercedes-Benz im Wert von rund einer Milliarde Euro zu erwerben. Die Fahrzeuge sollen den Transport von Soldaten, Waffen und Nachschub verbessern und die Einsatzbereitschaft der Armee erhöhen.

Aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sieht sich Litauen einer wachsenden Bedrohung ausgesetzt. Der Staat grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus.

Vor diesem Hintergrund findet in Litauen derzeit auch die erste größere Gefechtsübung der neuen deutschen Panzerbrigade statt. Nach Angaben der Bundeswehr trainieren dabei rund 2.900 Soldaten aus acht NATO-Staaten auf einem Truppenübungsplatz nahe der Grenze zu Belarus. Bis zum kommenden Jahr soll der Verband mit einer Gesamtstärke von knapp 5.000 Soldaten voll einsatzfähig sein.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.