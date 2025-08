Nach Fund russischer Drohne

Litauen hat die Nato um Hilfe gebeten. (imago / Future Image / Dwi Anoraganingrum)

In einem Schreiben an NATO-Generalsekretär Rutte bittet die litauische Regierung das Militärbündnis um entsprechende Sofortmaßnahmen. Am vergangenen Freitag war eine mit rund zwei Kilogramm Sprengstoff bestückte russische Drohne auf einem Truppenübungsplatz des baltischen Landes gefunden worden. Nach Angaben der Armee drang die Drohne aus dem mit Russland verbündeten Belarus auf litauisches Gebiet ein. Bevor sie auf dem Militärgelände entdeckt wurde, sei sie auch über die Hauptstadt Vilnius geflogen.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 haben die baltischen Staaten und Polen immer wieder Verletzungen ihres Luftraums durch russische Drohnen gemeldet.

