Litauen liefert zwei NASAMS-Raketenwerfer an die Ukraine. (IMAGO / Scanpix /KarolioxKavolelio)

Diese sollten in naher Zukunft am Zielort eintreffen, teilte

der litauische Präsident Nauseda per Facebook mit. Die Militärhilfe umfasse aber keine Raketen, hieß es weiter. Der Wert des Geschäfts wurde mit knapp zehn Millionen Euro angegeben. Litauen wird im kommenden Monat Gastgeber des NATO-Gipfels sein und hat eine gemeinsame Grenze mit Russland.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 28.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.