Grenz-Sicherheit

Grenzzaun zwischen Litauen und Belarus (AFP / PETRAS MALUKAS)

Auf Beschluss der Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes sind die beiden Kontrollpunkte Sumskas und Tverecius von heute an bis auf Weiteres nicht mehr passierbar. Dort sollen nach Angaben von Innenministerin Bilotaite nun Betonblöcke und Stacheldrahtrollen errichtet werden. Die anderen Übergänge bleiben vorerst geöffnet. Litauen ist wie Polen und Lettland besorgt wegen Aktivitäten der russischen Privatarmee Wagner in dem eng mit Russland verbündeten Nachbarland. Ein Teil der Söldnertruppe hatte in den vergangenen Wochen ein Lager in Belarus aufgeschlagen. Beide Länder verbindet eine 680 Kilometer lange Grenze.

Die Lage ist auch angespannt, weil Migranten aus Krisengebieten über die Grenzen gelangen wollen. Der Westen wirft dem Minsker Regime vor, illegale Übertritte gezielt zu befördern oder zumindest zu dulden, um ein politisches Druckinstrument zu schaffen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 18.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.