Sie sollen eingesetzt werden, um die Ballons zu entdecken und, falls nötig, vom Himmel zu holen, wie Verteidigungsminister Kasciunas ankündigte. Dazu habe es am Wochenende eine Übung gegeben. Die sei erfolgreich verlaufen.

Mehrmals sind in Litauen in den vergangenen Monaten Wetterballons gelandet, mit denen illegal Zigaretten aus Belarus geschmuggelt wurden, unter anderem auf Militärstützpunkten und auf dem Flughafen in Vilnius. Der Grenzschutz im EU- und NATO-Mitgliedsland Litauen schätzt, dass dieses Jahr 250 solcher Ballons mit Schmuggel-Zigaretten über die Grenze geflogen sind. Letztes Jahr waren es nur drei.

Der Anstieg sorgt in Litauen für Diskussionen. Denn die Grenzschützer sagen, dass sie nicht das Recht und auch nicht die technischen Möglichkeiten haben, die Ballons vom Himmel zu holen. Deshalb will die Regierung in Vilnius jetzt auch die Luftsicherheits-Gesetze überprüfen lassen.

