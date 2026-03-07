Auch in diesem Jahr werden bei der Lit.Cologne wieder viele Prominente erwartet. (imago stock&people)

Am Sonntag werden mehrere Autorinnen und Autoren erwartet, - darunter Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre, Helene Hegemann und Leif Randt - die über ihre Debüt-Werke sprechen werden.

Bis zum 22. März sind fast 200 Veranstaltungen geplant. So beantwortet am 16. März etwa der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz die Frage "Was liest einer, der Geschichte schrieb?". Im Rahmen des Festivals wird auch der Deutsche Hörbuchpreis verliehen. Die Lit.Cologne ist nach eigenen Angaben das größte Literaturfestival Europas.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.