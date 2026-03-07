Köln
Literaturfestival Lit.Cologne eröffnet

In Köln hat das Literaturfestival Lit.Cologne begonnen. Die Eröffnungsfeier steht unter dem Motto "Über Wahrheit und Dichtung". Zum Auftakt unterhalten sich der frühere Vizekanzler Robert Habeck und der britische Autor Julian Barnes über Literatur.

    Der Schriftsteller Julian Barnes gemeinsam mit dem früheren Vizekanzler Robert Habeck bei der ersten Lesung und Eröffnung des Literaturfestivals Lit.Cologne in der Kölner Flora. Sie sitzen auf einer Bühne und sprechen miteinander.
    Der Auftakt des Literaturfestivals Lit.Cologne (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)
    Am Sonntag werden mehrere Autorinnen und Autoren erwartet, - darunter Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre, Helene Hegemann und Leif Randt - die über ihre Debüt-Werke sprechen werden.
    Bis zum 22. März sind fast 200 Veranstaltungen geplant. So beantwortet am 16. März etwa der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz die Frage "Was liest einer, der Geschichte schrieb?". Im Rahmen des Festivals wird auch der Deutsche Hörbuchpreis verliehen. Die Lit.Cologne ist nach eigenen Angaben das größte Literaturfestival Europas.
