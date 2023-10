Stockholm

Literaturnobelpreis geht an Norweger Jon Fosse

Der Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr an den norwegischen Autor Jon Fosse. Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt. Sie erklärte, der 64-jährige Autor werde für seine innovativen Stücke und seine Prosa geehrt, die dem Unsagbaren eine Stimme gäben. Fosses Romane und Lyrik wurden in viele Sprachen übersetzt; seine Theaterstücke werden weltweit aufgeführt.

05.10.2023