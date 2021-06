In Sachsen-Anhalt wird an diesem Sonntag ein neuer Landtag gewählt. CDU-Ministerpräsident Haseloff hofft auf eine dritte Amtszeit. Seine Partei liegt in Umfragen vorne, doch auch die AfD hat Chancen, stärkste Kraft zu werden. Alles Weitere zur Landtagswahl in unserem LIVE-TICKER:

Das Wichtigste in Kürze:

Insgesamt stellen sich 449 Kandidatinnen und Kandidaten von 22 Parteien zur Wahl, verteilt auf 41 Wahlkreise.

In Sachsen-Anhalt leben etwa 2,2 Millionen Menschen. Davon sind laut Statistischem Landesamt rund 1,8 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Wählen darf man ab 18 Jahre.

Aktuell regiert in Sachsen-Anhalt eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen unter Ministerpräsident Haseloff (CDU).

Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der sechs größten Parteien:



CDU: Reiner Haseloff, aktuell Ministerpräsident



AfD: Oliver Kirchner, Landesfraktionsvorsitzender



Die Linke: Eva von Angern, Landesfraktionsvorsitzende



SPD: Katja von Pähle, Landesfraktionsvorsitzende



Die Grünen: Cornelia Lüddemann, Landesfraktionsvorsitzende



FDP: Lydia Hüskens, stellvertretende Landesvorsitzende

Ein ausführliches Informationsstück zu den Themen, Personen und Koalitionsmöglichkeiten der Wahl in Sachsen-Anhalt lesen Sie hier.

18.55 Uhr - Bei der Landtagswahl 2016 hatte die CDU 29,8 Prozent erreicht, vor der AfD mit 24,3 Prozent, der Linken mit 16,3 Prozent und der SPD mit 10,6 Prozent. Die Grünen kamen auf 5,2 Prozent.

18.51 Uhr - Das Land erwartet wegen der Corona-Pandemie einen hohen Briefwahl-Anteil. Mit einem vorläufigen amtlichen Endergebnis rechnet die Wahlleiterin erst in der Nacht.

18.22 Uhr - Streit gab es unter den Parteien und den Koalitionsmitgliedern zuletzt vor allem um die Frage, warum die AfD weiter so stark ist. Die Koalitionspartner SPD und Grüne warfen der CDU vor, sich nicht klar von der AfD abgegrenzt zu haben. SPD-Generalsekretär Klingbeil der "Rheinischen Post": "Ministerpräsident Haseloff glaubt man die klare Abgrenzung ja, in der zweiten Reihe sieht das aber schon anders aus." Der CDU-Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidat Laschet warb unterdessen für seine Partei: Ein Wahlsieg der AfD könne nur durch ein Kreuz bei der CDU verhindert werden, sagte er.

17.02 Uhr - Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die letzte große Wahl vor der Bundestagswahl im September. Ist sie also ein aussagekräftiger Stimmungstest für die Bundesebene? Für den Politikwissenschaftler Everhard Holtmann von der Universität Halle-Wittenberg wird die Wahlentscheidung in hohem Maße von der Beurteilung des Corona-Krisenmanegments in Berlin und Magdeburg beeinflusst. Bis zur Bundestagswahl könnte sich das aber wieder ändern, sagte er im Deutschlandfunk. Zum kompletten Interview.

16.08 Uhr - Die meisten Parteien haben am Samstag noch einmal auf Marktplätzen und in Online-Veranstaltungen für sich geworben. Allein die CDU hatte ihren Wahlkampf bereits am Freitagabend offiziell beendet.

Samstag, 16 Uhr – Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker!