Dänemark - Proteste gegen LKW-Maut (Benjamin Nolte / dpa / Benjamin Nolte)

Auch aus anderen Landesteilen wurden Aktionen gemeldet. Nach Angaben der Polizei gab es in Kopenhagen Blockaden in der Nähe des Flughafens. Ab 2025 soll in Dänemark für Lkw eine Autobahn-Maut eingeführt werden. Die Transportunternehmen fordern statt einer Mautabgabe pro Kilometer eine Umlage der Gebühr auf den Dieselpreis.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.